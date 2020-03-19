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Son dakika: Meksika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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O ÜLKEDE KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Gelen son dakika haberine göre, ülkesi 'da diyabet hastası bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

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