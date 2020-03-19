Son dakika: Bilim insanları açıkladı! Koronavirüs (Kovid-19) plastikte 3 gün yaşıyor

Son dakika... Bilim insanlarından koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önemli bir araştırma haberi geldi. Ölümcül virüsün hangi zeminler üzerinde ne kadar yaşadığı üstüne çalışma yapan bilim insanları, Kovid-19'un (corona virüs)plastik zemin üzerinde üç güne kadar yaşayabildiğini tespit etti.

Amerikan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakır yüzeylerde dört saate, plastik ve çelikte iki-üç güne, karton üzerinde de 24 saate kadar yaşıyor. Ayrıca insan hapşırdığında aerosol gibi havaya yayılan damlacıklar da üç saate kadar havada kalabiliyor. Bu da hastalığın niye bu kadar bulaşıcı olduğuna işaret ediyor.