Büyük infial yaratmıştı! "Koronavirüs vaka sayısı bine ulaştı" iddiaları ile ilgili flaş açıklama
Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs vakalarında sayının binlere ulaştığına ilişkin ifadelerin yer aldığı video dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olmuştu. Videoda yer alan Uzman Dr. G.Ç. "uyum eğitimi" sırasında yaptığı konuşmanın bir kısmının paylaşıldığını ve yanlış anlaşıldığını ifade etti. Öte yandan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Ankara'da görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında yaptığı konuşmasının bir bölümü sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç., konu ile ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs salgınına yönelik faaliyetler nedeniyle günlerdir çok az uykuyla çalıştığını belirten G.Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastane malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti" ifadelerini kullandı.
"KONUŞMAMIN KÜÇÜK BİR KISMI KASITLI OLARAK PAYLAŞILDI"
Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemi olmadığını vurgulayan G.Ç., "Maalesef gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm. Çok üzgünüm. Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür dilerim" dedi.
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