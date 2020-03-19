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Son dakika: Fiji’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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FİJİ’DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberi... ülkesi ’de ilk yeni tip (Kovid-19) vakasının görüldüğü açıklandı. Öte yandan Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.

Öte yandan Radyo 'nın haberine göre, Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti'de 6, Yeni Kaledonya'da ise 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.

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