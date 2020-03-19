Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye dahil 158 ülkeye yayıldı. Dünya koronavirüse karşı alarma geçerken salgının ortaya çıktığı Çin'den olumlu haberler de gelmeye devam ediyor. Japonya'da bilerek virüsü yaymaya çalışan kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya'dan gelen son dakika habere göre ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Avrupa'da ise durum oldukça farklı... Avrupa'da koronavirüsün ilk kez görüldüğü ülke olan İtlaya'da 1 günde 475 kişi hayatını kaybetti. Peki koronavirüs neden hızlı yayıldı? İşte koronavirüs ile ilgili çarpıcı detaylar ve ülke ülke son durum...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 13:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL