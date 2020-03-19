19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye dahil 158 ülkeye yayıldı. Dünya koronavirüse karşı alarma geçerken salgının ortaya çıktığı Çin'den olumlu haberler de gelmeye devam ediyor. Japonya'da bilerek virüsü yaymaya çalışan kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Rusya'dan gelen son dakika habere göre ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Avrupa'da ise durum oldukça farklı... Avrupa'da koronavirüsün ilk kez görüldüğü ülke olan İtlaya'da 1 günde 475 kişi hayatını kaybetti. Peki koronavirüs neden hızlı yayıldı? İşte koronavirüs ile ilgili çarpıcı detaylar ve ülke ülke son durum...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 13:48
  • 1
  • 150
Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde 218.824 coronavirüs vakası tespit edilirken 8.810 kişi coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çin'nden umutlandıran haberler gelitken Avrupa'da coronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da coronavirüsün ilk çıktığı yer olan İtalya'da coronavirüs hızla yayılıyor. Peki İtalya'da coronavirüsün hızla yayılmasının nedeni ne? İşte coronavirüs salgını ile ilgili son durum...

  • 2
  • 150
Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da tespit edilen SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını dünya üzerinde günden güne derinleşen bir salgına dönüşmüş durumda. Salgın 162 ülke ve bölgeye yayılırken neredeyse 8 bin insanın ölmesine yol açtı.

  • 3
  • 150
Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 978'e yükselirken; vaka sayısı da 35 bin 713'e çıktı. İtalya'da son 24 saatte, 475 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 4 bin 207 arttı.

  • 4
  • 150
Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) bütün dünyayı etkisi altına almıştı. Çin'de koronavirüs ile sevindiren bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamaya göre Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi.

  • 5
  • 150
Dünyada koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İşte ülke ülke son durum

Öte yandan corona virüs Çin'de yavaşlarken dünyanın diğer bölgelerinde yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından salgının en etkili olduğu ülke ise İtalya.