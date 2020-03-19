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ABD gizli raporu: Koronavirüs dalgalar halinde ABD’yi etkileyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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ABD'DE BÜYÜK ŞOK! GİZLİ RAPOR SIZDI

’de menşeili gazetesi tarafından ulaşılan ve ABD hükümeti tarafından yayınlandığı ileri sürülen koronavirüs içerikli gizli raporunda, salgının ABD’de 18 ay boyunca sürebileceği ve dalgalar halinde yayılacağı bildirildi.

'de faaliyet gösteren 'ın haberine göre ABD hükümeti tarafından koronavirüs ile ilgili gizli bir rapor hazırlandı. Gizli raporun 100 sayfasına ulaştıklarını belirten New York Times, salgının 18 ay sürebileceğini ve tıbbi malzeme sıkıntısının baş göstereceğini ileri sürdü.

KOORDİNASYON PROBLEMİ YAŞANABİLECEK

Raporda koronavirüsün, ABD halkını dalgalar halinde etkileyeceği ve eyalet ile yerel yönetimler arasında koordinasyon problemi yaşanabileceği ifade edildi. New York Times raporun ABD Başkanı 'ın ilan ettiği cuma günü yayınlandığını ve yönetim için bir eylem planı niteliğini taşıdığını vurguladı.

TIBBİ MALZEME KITLIĞI

Raporda, salgının hızla yayılmasıyla, hastane ve tıbbi merkezlerde kapasite aşımı olabileceği, hangi kurumun hastanelere yardımcı olabileceği belirtiliyor. New York Times, raporda salgın sebebiyle tıbbi malzeme kıtlığı ve tıbbi personel sıkıntısı yaşanabileceğini, salgınla baş etmek için ABD Başkanının yetkilerinin genişletilebileceği vurgulanıyor.

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