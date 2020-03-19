Diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Son dakika haberine göre, ünlü diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. Salgının başladığı ilk günden itibaren nasıl korunacağını anlatan Saraç’ın rahatsızlanarak hastaneye gittiği öğrenildi. Ünlü doktorun eşi Benan Saraç, bağlandığı programda eşinin test sonucunu beklediklerini açıkladı.
Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
EŞİ DURUMUNU AÇIKLADI
Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç 'Neler Olur Hayatta' programına telefonla bağlanarak eşinin durumu hakkında bilgi verdi.
TEST SONUCU BEKLENİYOR
Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı.
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