Volkswagen ve Ford Avrupa'daki üretimlerini durduracak

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen ve ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, koronavirüsle mücadelede önlem olarak alınan yeni kararları açıkladı. Volkswagen ve Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretimi askıya alacaklarını açıkladı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya almaya başladığını bildirdi.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, şirketin Avrupa'daki bazı tesislerindeki üretim faaliyetlerinin, kıtada hükümetlerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemler ve parça temini konusunda ortaya çıkan belirsizlikler sebebiyle ilk aşamada iki hafta askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şirketin Bratislava (Slovakya), Pamplona (İspanya), Palmela (Portekiz) ile Almanya'daki Wolfsburg, Emden, Dresden, Osnabrück, Zwickau fabrikaları ve Brunswick, Chemnitz, Hannover, Kassel, Salzgitter ve SITECH'deki komponent tesislerinin üretimi geçici olarak durdurma kararından etkilendiği ifade edildi.

Almanya'daki fabrikalarda üretime 19 Mart Perşembe günü gece vardiyası sonrası ara verileceği bildirilen açıklamada, çalışanları korumak için toplantıların online yapılması, bütün ülkelere iş seyahatlerinin durdurulması gibi ilave önlemler de alındığı ifade edildi.

Volkswagen'in salgın nedeniyle üretimi büyük ölçüde durduran ilk büyük Alman şirketi olması dikkati çekti. Şirketin 28'i Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 72 üretim tesisi bulunuyor.

Yaklaşık 275 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında 670 bin kişiye istihdam sağlayan Volkswagen Grubu, geçen yıl 2018'e göre yüzde 7,1 artışla 252,6 milyar avro gelir elde ederken, faaliyet karını yüzde 22 yükselişle 17 milyar avroya çıkarmıştı.

Volkswagen'den 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, geçen yıl 10,97 milyon adet araç satıldığı, bu yıl da zor piyasa koşulları nedeniyle satış rakamlarının geçen yılla aynı seviyede kalmasının beklendiği ifade edilmişti.

FORD DA ÜRETİME ARA VERECEK

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'da fabrikalarında üretime 19 Mart'tan itibaren ara vereceğini bildirdi.

Ford'tan yapılan açıklamada, şirketin, Avrupa fabrikalarında araç ve motor üretim faaliyetleri, kıtada hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemleri nedeniyle 19 Mart perşembe geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, fabrikalarda üretimin askıya alınmasının, koronavirüs salgınının durumuna, ulusal kısıtlamalara, tedarikçi durumlarına ve bayilerin stok ihtiyaçlarına bağlı olarak birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, bugüne kadar şirketin Avrupa fabrikaların koronavirüsün etkisinin sınırlı kaldığını belirterek, "Bu devam eden krizin Avrupa pazarı ve tedarikçiler üzerindeki dramatik etkisi nedeniyle, ülkelerin önemli tüm seyahat ve sosyal temas kısıtlamalarına yönelik son kararlarıyla birlikte, ana kıta Avrupa üretim tesislerimizde üretimi geçici olarak durduruyoruz." ifadesini kullandı.

Ford, İspanya'nın Valencia kentinde bulunan montaj ve motor üretim tesisinin de üretime üç işçinin koronavirüs testlerinden pozitif geri dönüş almasından sonra 16 Mart'ta ara vermişti.