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Lübnan ve Umman'da Kovid-19'a karşı yeni tedbirler alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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LÜBNAN VE UMMAN'DA KOVİD-19'A KARŞI YENİ TEDBİRLER ALINDI

Lübnan ve Umman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı kargo, askeri ve ambulans uçakları dışındaki hava ulaşımına kapatıldı.

Lübnan ve Umman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Uluslararası Refik el-Hariri Havalimanı kargo, askeri ve ambulans uçakları dışındaki hava ulaşımına kapatıldı.

Havalimanının, Middle East Havayollarına ait İstanbul'dan gelen bir uçağın inişinin ardından kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, tespit edilen vaka sayısının ise 133'e yükseldiğini duyurmuştu.

Umman Turizm Bakanlığı ise ülkede turistik amaçlı bulunan kafilelere ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Umman Sağlık Bakanlığı ülkede son olarak 6 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 39'a yükseldiğini bildirmişti.

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