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Almanya Başbakanı Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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MERKEL: 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK KRİZ

Son dakika haberi... Başbakanı Angela , koronavirüsü ile mücadele kapsamında ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çok ciddi bir durum olduğunu vurguladı.

konuşmasında, 2. 'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Merkel "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın" dedi.

ALMAN VATANDAŞLARINA SORUMLULUK ÇAĞRISI

'da yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının ülkede sosyal ve kültürel hayata, ekonomiye olumsuz etkisi olacağını hatırlatan Merkel "Tüm yurttaşlar, kendilerine düşen sorumluluğu tümüyle kavramaları halinde, bugün karşı karşıya olduğumuz sınamadan başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Almanya'da koronavirüs tespit edilen vakaların sayısı 12 bin 087'yer çıkarken, ölü sayısı 31'e yükseldi.

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