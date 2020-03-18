Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı
Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi. Evros bölgesinde bulunan bir askerde koronavirüs tespit edildi.
Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde coronavirüs tespit edildi.
Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.
Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.
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