Hindistan 4 denizaltısavar hava muharebe aracı alacak
Hindistan'ın ABD havacılık şirketi Boeing'den 4 denizaltısavar hava muharebe aracı daha satın alacağı bildirildi. The Hindu gazetesinin haberine göre, teslimatı 2022 yılına kadar tamamalanacak muharebe araçları, toplamda 1 milyar dolara mal olacak.
Hindistan Deniz Kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan haberde, hava araçlarının daha önce Boeing'den satın alınan 8 deniz keşif ve denizaltısavar uçakları destekleyen donanımda olacağı ve araçlar arasında şifreli haberleşme sistemleri kurulmasının planlandığı belirtildi.
Haberde yeni araçların, ABD ile Eylül 2018'de imzalanan İletişim Uyumluluğu ve Güvenlik Anlaşmasına uygun olarak temin edileceği bildirildi.
Habere göre, Boeing'in P-8 uçaklarının Hindistan için geliştirilmiş bir versiyonu olan P-8I'ler, düşman denizaltılarına ve gemilerine karşı etkili olmanın yanında istihbarat, izleme ve keşif görevleri için de kullanılabilecek.
Boeing Hindistan'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uçak, Hint Deniz Kuvvetlerine stratejik önemdeki Hint Okyanusu bölgesinde önemli bir avantaj sağlayacak. Sipariş edilen 12 uçaktan 8'ini halihazırda envanterine katan Hint donanması dünyanın en büyük ikinci P-8 filosuna sahip durumda. 4 uçağın da 2020'te teslim edilmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.
Hindistan 2009 yılında yaptığı anlaşmayla Boeing'den 8 adet P-8I uzun menzilli deniz keşif ve denizaltısavar uçakları satın almıştı. Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde konuşlandırılan uçaklar için 2,2 milyar dolar ödenmişti.
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