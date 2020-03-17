İngiliz basını duyurdu! Avusturya Arşidükü de koronaya yakalandı
Çin'de ortaya çıkan ardından küresel salgına dönüşen koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Birçok siyasi ve ünlü ismi de vuran koronavirüse son olarak DSÖ'den 2 kişi ve Avusturya Arşidükü de yakalandı. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre Arşidük karantinaya alındı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 7 bin 400'ü geçti.
Dünya genelinde 7 bin 477 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 186 bin 972'ye çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 80 bin 842...
Koronavirüste gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;
- Almanya'da Merkel'in olası halefi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz'in koronavirüsüne yakalandığı duyuruldu.
- Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'dan 43'e vaka sayısı 1,413'ten 1,705'e yükseldi.
- Irak'ta 21 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 154'e yükseldi.
- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Almanya'nın farklı kentlerindeki toplam 10 mülteci ve sığınmacıda korona virüsü teşhis edildiğini duyurdu.
OHAL KARARLARI
- Finlandiya ve Bosna Hersek'te, olağanüstü hal ilan etti.
- İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988'e, vaka sayısı ise 14 bin 991'den 16 bin 169'a yükseldi. Öte yandan ülkede "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine, sahte içkiden ölenlerin sayısı 159'a çıktı.
KORONAVİRÜS AVUSTURYA ARŞİDÜK'ÜNDE GÖRÜLDÜ
- İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; Avusturya Arşidükü Karl von Habsburg'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Arşidük'ün karantinaya alındığı belirtildi. Bu, dünya üzerinde bir kraliyet mensubuna konulan ilk vaka olarak kayıtlara geçti.
- İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısın 491'e, vaka sayısının ise 11 bin 178'e çıktığını açıkladı.
- Ürdün'de iş faaliyetleri yiyecek ve içecek ihtiyacı dışında evden çıkmak yasaklandı.
- Koronavirüs vaka sayısı 24'e yükselen Tunus, sınırlarını kapatma kararı aldı.
SALGIN DSÖ'YE DE SIÇRADI
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, iki çalışanın koronavirüse yakalandığını doğruladı. Lindmeier, "Ofisten çıkan çalışanlarımız evdeyken semptomları gösterdi ve onlara Kovid-19 tanısı konuldu" açıklamasını yaptı. Lindmeier ayrıca, İdlib'in de yer aldığı Suriye'nin kuzeyinde yeni tip koronavirüs testi yapılmasının muhtemel olduğunu söyledi.
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