Son dakika: Çin'den koronavirüs aşısı! Klinik deney için onay çıktı
Son dakika haberi... Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.
AŞI NASIL BİR ÖZELLİĞE SAHİP?
Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.
Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.
KISA SÜRE İÇİNDE AŞI DENENECEK
Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 477 kişi hayatını kaybetti.
TÜRK BİLİM İNSANININ ŞİRKETİ BİONTECH, KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN ÇİNLİ İLAÇ DEVİ İLE ANLAŞTI
Öte yadnan Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile iş birliği anlaşması yaptı.
BioNTech tarafından yapılan açıklamada, iki şirketin, BioNTech'in mRNA tabanlı "BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacağı belirtildi.
Açıklamada, geliştirilecek aşının ilgili kurumlardan gerekli onayları aldıktan sonra, Fosun Pharma tarafından Çin'de pazarlanacağı, BioNTech'in de Çin dışında aşının haklarını elinde bulunduracağı kaydedildi.
Söz konusu aşının klinik testlerine nisan sonlarında başlanacağı vurgulanan açıklamada, BioNTech'in Çin dışında aşının geliştirilmesi için mevcut ortağı Pfizer ile de görüşmeler yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, Fosun Pharma'nın BioNTech'ın yüzde 0,7'lik hissesini 50 milyon dolar karşılığında alacağı, ayrıca şirkete 135 milyon dolar ön ödeme yapacağı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu iş birliğini, Kovid-19 salgınını önlemek için mRNA tabanlı aşımızın gelişimini hızlandırma konusundaki küresel çabamızın önemli bir adımı olarak görüyoruz. Fosun Pharma, bu salgınla başa çıkmak için hızla hareket etme taahhüdümüzü paylaşıyor ve Çin'deki ilaç pazarında derin bir geliştirme deneyimi ve kapsamlı bir ağ sunuyor." ifadelerini kullandı.
2008'de kurulan BioNTech kanser de dahil olmaz üzere bazı hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. BioNTech, Ekim 2019'da hisselerini ABD'de Nasdaq borsasında halka arz ederek 150 milyon dolar toplamıştı.
ABD'nin ilaç devi Pfizer, bu ayın başında, BioNTech'i koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.
Kaynak: AA
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