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Corona virüs için dezenfekte yapanları tutukladılar! İsrail'den büyük skandal...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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İSRAİL'DEN SKANDAL UYGULAMA!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ederken, 'den skandal uygulama geldi. Koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinli'nin gözaltına alındığı bildirildi.

, istihbaratının, işgal altındaki Doğu 'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması yapan 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yazılı açıklamasında, "Dezenfekte kampanyasına gönüllü katılan Filistinlilerin işgal güçlerince gözaltına alınması ırkçı ve barbar bir davranıştır ve Kudüs'teki Filistinlilerin hayatının hafife alındığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

İsrail'in, Kudüs'teki dezenfekte çalışmalarını engellemesinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirten Kanu, bunun Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsle mücadelede sarf ettiği çabaların hiçe sayılması anlamına geldiğini kaydetti.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail istihbaratının, dün akşam saatlerinde Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesiste dezenfekte çalışması yapan 12 genci gözaltına aldığı belirtilmişti.

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