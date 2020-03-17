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Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 85'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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ABD'DE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

'de yeni tip (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi. Ülkede şu ana kadar Batı Virginia dışında bütün eyaletlerde virüs bulunan hasta rapor edilirken, toplam vaka sayısı 4 bin 600'ü geçti

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, genelindeki Kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Pazartesi gecesi yapılan son güncellemeye göre, ABD genelindeki kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4 bin 661'e yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 48'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 10 ölümle ve 7 ölümle Kaliforniya takip ediyor.

Vaka sayısında 950 rakamıyla New York "en fazla vaka rapor edilen" eyalet olurken, 909 vaka ile Washington eyaleti ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, ülke genelinde pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yaygın olarak koronavirüs test kitlerinin dağıtımına başlandığı ve test yapılan hasta sayısı arttıkça vaka sayısının da artacağı belirtiliyor.

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