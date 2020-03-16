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Son dakika: Portekiz koronavirüsten ilk ölümü doğruladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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O ÜLKE KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜMÜ DOĞRULADI

Son dakika haberleri... korkusu gelen haberlerle tüm Avrupa'da etkisini artırmaya devam ediyor. Çıkan haberlere göre; Portekiz hükümeti koronavirüsten ilk ölümü doğruladı.

AFP, Portekiz hükümetinin koronavirüsten ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladığını açıkladı.

Detaylar gelecek...

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