Hollanda'da koronavirüsten ölüm sayısı 24 oldu
Avrupa'da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı. Hollanda halkı ölümlerin ardından gıda stoklamaya başladı.
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 24'e yükseldi. Evlerinde yiyecek stoklamak isteyen halk, marketlere akın etti.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüsü Avrupa'da etkisini sürdürüyor. Hollanda'da Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e, vaka sayısının ise bin 413'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 79 olduğu belirtildi.
Ülkede koronavirüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkmamayı tercih ederken, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Evlerinde yiyecek stoklayan vatandaşlar marketlere hücum etti. Un, tuvalet kağıdı ve makarna reyonları boş kaldı. Alphen Aan Den Rijn kentinde sokakta kedi ve köpek dahi görülmezken, sıkı tedbirin alınması dikkat çekti. Sağlık görevlileri de gelen ihbarlara özel kıyafetler ile müdahale ediyor.
Hollanda'da koronavirüsü nedeniyle cuma namazlarının toplu halde kılınamayacağı ve 100 kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklanmıştı.
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