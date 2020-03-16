16 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: AB vatandaşlarına seyahat uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
ABONE OL
AB VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI

Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim adamlarının istisna tutulduğunu" duyurdu.

Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim insanlarının istisna tutulduğunu" duyurdu.

Detaylar gelecek...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Koronavirüs' Covid-19 paylaşımı! Türkiye dünyaya örnek oldu |Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN 'KORONAVİRÜS' (COVİD-19) PAYLAŞIMI! TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU |VİDEO
Koronavirüs salgını toplumda nasıl yayılıyor? Çarpıcı similasyon! |Video KORONAVİRÜS SALGINI TOPLUMDA NASIL YAYILIYOR? ÇARPICI SİMİLASYON! |VİDEO
Koronavirüs salgını gıda sektörüne nasıl yansıyacak? Türkiye'de gıda stoğunda sorun var mı? Meclis komisyon başkanı A Haber ekranlarında yanıtladı |Video KORONAVİRÜS SALGINI GIDA SEKTÖRÜNE NASIL YANSIYACAK? TÜRKİYE'DE GIDA STOĞUNDA SORUN VAR MI? MECLİS KOMİSYON BAŞKANI A HABER EKRANLARINDA YANITLADI |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA