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Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump'ın corona virüs testi sonuçları açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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TRUMP'IN CORONA VİRÜS TESTİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çin'den başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül corono virüsü, binlerce ölüme neden oldu. Daha önce corona virüs testi yaptıracağını söyleyen Trump'ın test sonuçları belli oldu.  Başkanı 'a yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

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