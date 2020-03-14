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Son dakika: İtalya'da koronavirüs (corona virüs) nedeniyle bugün 175 kişi daha hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR! 175 KİŞİ DAHA...

Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

Son dakika haberi... İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

İtalya'da virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

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