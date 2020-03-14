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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un corona virüse böyle meydan okudu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşın askeri tatbikat düzenleyerek Batı'yı heyecanlandırdı. Kim Jong Un, tatbikatta yanındaki askerlerin aksine maske takmayarak güç gösterisi yaptı. Fotoğraflar uluslararası basında 'Kim, corona virüse meydan okuyor' olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:49
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un corona virüse böyle meydan okudu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise maskesiz görüntüleriyle meydan okumaya devam ediyor

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un corona virüse böyle meydan okudu

Kovid-19 nedeniyle toplam 5 bin 541 kişi öldü, 72 bin 553 kişi ise iyileşti. Ancak Kuzey Kore'den herhangi bir vaka ya da can kaybına ilişkin haber gelmedi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un corona virüse böyle meydan okudu

MASKE TAKMADI
Ülkenin resmi haber ajansı KCNA, 'nın dün düzenlenen askeri tatbikattan servis ettiği fotoğrafta, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, henüz virüsle bağlantılı ölüm açıklamayan ülkesinde etrafındaki 6 askerin aksine yine maske takmadan görüntülendi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un corona virüse böyle meydan okudu

KCNA, Kim'in katıldığı etkinliğin "top atışı yarışması" olduğunu duyurdu. Ordunun farklı birimlerinin katıldığı yarışmanın, topçu birliklerinin ne kadar hazır olduğunu gösterdiği de bugün yayımlanan haberde ifade edildi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un corona virüse böyle meydan okudu

GEÇEN HAFTA DA POZ VERMİŞTİ
Kim, topçu birliklerini "militan coşku ve yaklaşımlarından" dolayı överken, orduya bu tarz yarışmaların düzenli hale getirilmesi için emir verdi. Kim Jong Un pazartesi ve geçen hafta düzenlenen tatbikatlarda da maskesiz poz vermişti.