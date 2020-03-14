ANA SAYFA
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un corona virüse böyle meydan okudu
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşın askeri tatbikat düzenleyerek Batı'yı heyecanlandırdı. Kim Jong Un, tatbikatta yanındaki askerlerin aksine maske takmayarak güç gösterisi yaptı. Fotoğraflar uluslararası basında 'Kim, corona virüse meydan okuyor' olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 14.03.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 17:49
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12