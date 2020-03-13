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Son dakika: İran'da 4,7'lik deprem! 2020 son depremler...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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İRAN'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... 'ın, sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

'dan meydana gelen depreme ilişkin açıklama Sismoloji Merkezinden yapıldı.

Açıklamaya göre, merkez üssü ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki yerel saatle 10.32'de kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Deprem sonucu can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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