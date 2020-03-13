Son dakika: İran'da 4,7'lik deprem! 2020 son depremler...

Son dakika haberi... İran'ın, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Dehluran ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

İran 'dan meydana gelen depreme ilişkin açıklama Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapıldı.Açıklamaya göre, merkez üssü Dehluran ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 10.32'de kaydedildi.

Depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Deprem sonucu can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.