Son dakika: İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün ilacını bulduklarını açıklayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" dedi.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne karşı ürettikleri ilaçtan tedavilerde olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.
"İLAÇ, 24 SAAT İÇERİSİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ"
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüsüne yakalanan hastalar için kullanılan ve bağışıklık sistemini güçlendiren Actemra ilacının bazı şehirlerde hastaları iyileştirdiğini söyleyerek, "İlaç 24 saat içerisinde etkisini gösterdi. Ancak kesin bir şey söylemek için henüz erken" dedi.
"NETİCELER KESİNLEŞİRSE PİYASAYA SÜRÜLECEK"
Kullanılan ilacın ilk 24 saat içerisinde etkisini göstermeye başladığını belirten Cihanpur, ilacın etkilerine yönelik uzmanların incelemelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse ilacı piyasaya süreceğiz" şeklinde konuştu.
3 HAFTA İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR
Tamamen yerli imkanlarla ilacın üretildiğini kaydeden İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ilacın piyasaya girmesinin 3 haftayı bulabileceğini belirtti
354 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'da artan koronavirüsü nedeniyle şuana kadar ülke genelinde görülen vaka sayısı 9 bin olurken 354 kişi hayatını kaybetti.
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