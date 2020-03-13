Yunan adalarındaki sığınmacılar koronavirüs nedeniyle yüksek risk altında
Aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızlı şekilde yayılabileceği uyarısı yapıldı. Sınır Tanımayan Doktorlar'dan gelen açıklamada, "Virüsle mücadeleye yönelik önerilen önlemlerin Moria kampında uygulanması neredeyse imkansız" denildi.Sınır Tanımayan Doktorlardan (MSF) yapılan yazılı açıklamada, Midilli'de yaşayan bir kadında Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle Moria kampında yaşayan sığınmacıların güvenli yere taşınmaları istendi.
Hijyenik olmayan koşullar ile sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin, virüsün yayılması için uygun zemin hazırladığı belirtilen açıklamada, ''Kampın bazı noktalarında 1300 kişi için sadece bir musluk bulunuyor. Bazı çadırlarda 10 kişi kalıyor. Bu şartlarda virüsle mücadeleye yönelik önerilen önlemlerin Moria kampında uygulanması neredeyse imkansız.'' ifadeleri kullanıldı.
Sığınmacıların Moria gibi kamplarda kalmaya devam ettikleri müddetçe virüs açısından yüksek risk altında olacakları vurgulanan açıklamada, Yunan hükümetine, ''sığınmacıları derhal daha güvenli bir yere taşımaları gerektiği'' uyarısı yapıldı.
Ada'daki Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan 40 yaşındaki kadında salı günü Kovid-19 tespit edilmişti.
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