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İran'dan koronavirüsten ölenlerin gömüldüğü yer korkuttu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN GÖMÜLDÜĞÜ YER KORKUTTU

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 350'yi geçen 'dan yansıyan uydu görüntüleri durumun dünyaya aksedilenden daha vahim olduğunu gösterdi. İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin gömüldüğü yerin görüntüleri korku saldı.

Çin'den çıkan , İtalya, Çin ve ABD'nin yanı sıra bir de 'a büyük hasar verdi. İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin gömüldüğü yerin uydu görüntüleri yayınlandı.

Toplu mezarların uydu görüntüsündeki arazinin genişliği durumunun dünyaya aktarılandan daha vahim olduğunu gözler önüne serdi.

ÖLÜ SAYISI 350'Yİ GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 354'e yükseldiğini duyurdu.

Cihanpur, son bir günde 958 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 9 bine çıktığını açıkladı.

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BAKANLAR KURULU, KORUYUCU MASKEYLE YAPILDI

Bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla toplanan Bakanlar Kurulu'nda, bakanların Ruhani'den uzak oturması ve koruyucu maske kullanması dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'nin düzenlediği basın toplantısı ise sanal ortamdan yapıldı. Basın mensupları, Musevi'ye internet üzerinden sorularını sordu.

Öte yandan, koronavirüs teşhisi koyulan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

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