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İsrail'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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İSRAİL'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Koronavirüs salgını için tedbirleri artıran 'de yeni kararlar açıklandı. İsrail Başbakanı Binyamin , ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Başbakanı Binyamin , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kreşler hariç ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yeni bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini belirten Netanyahu, Kovid-19'la mücadele için rakibi Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.

İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid -19 vaka sayısı 100'ü aştı.

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