İsrail'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi
Koronavirüs salgını için tedbirleri artıran İsrail'de yeni kararlar açıklandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede eğitime ara verildiğini duyurdu.
Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.
Kreşler hariç ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yeni bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini belirten Netanyahu, Kovid-19'la mücadele için rakibi Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.
Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.
İsrail'e gelen yabancıların karantina altında kalacakları bir adres gösteremezlerse ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.
Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklanmıştı.
İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki Kovid -19 vaka sayısı 100'ü aştı.
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