İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan korkutan koronavirüs açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının artacağını belirten Johnson, "Çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek" dedi.

Dünyaya kabus yaşatan koronavirüsle ilgili korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamaları ölümcül virüsün ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

"DAHA FAZLA AİLE ZAMANINDAN ÖNCE SEVDİKLERİNİ KAYBEDECEK"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ''Bu bir nesil için en kötü krizidir. Bazı insanlar bunu mevsimsel griple karşılaştırıyor ama ne yazıkki bu doğru değil. Bu hastalık Koronavirüs bilinenden çok daha tehlikeli ve daha da yayılacak. Çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek'' ifadelerini kullandı.