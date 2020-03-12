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Son dakika: Fransa'da okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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FRANSA'DA OKULLAR İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPATILDI

Son dakika haberleri... Koronavirüs nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

Detaylar gelecek...

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