Son dakika: Fransa'da okullar ikinci bir emre kadar kapatıldı
Son dakika haberleri... Koronavirüs nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.
Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.
Detaylar gelecek...
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