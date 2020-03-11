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Son dakika: Belçika'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ilk ölüm

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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BELÇİKA'DA CORONA VİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Son dakika haberi... 'da ilk kez yeni tip koronavirüs (-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.

Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, 'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.

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