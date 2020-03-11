Son dakika: Belçika'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ilk ölüm
Son dakika haberi... Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.
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