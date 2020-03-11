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ABD basınından korkunç iddia! Yunanistan yakaladıkları sığınmacıları orada tutuyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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ABD BASININDAN KORKUNÇ İDDİA! YUNANİSTAN SIĞINMACILARI...

'ta, 'da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu belirtildi.

Yunan hükümetinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup 'ye geri gönderdiği iddia edildi.

ABD basınından korkunç iddia! Yunanistan yakaladıkları sığınmacıları orada tutuyor |Video ABD BASININDAN KORKUNÇ İDDİA! YUNANİSTAN YAKALADIKLARI SIĞINMACILARI ORADA TUTUYOR |VİDEO

'ta () yer alan "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:'Hayvanlar gibiyiz'" başlıklı araştırma haberde, 'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.

Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen haberde, Yunanlıların mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasbettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye'ye geri gönderdiği kaydedildi.

Haberde, NYT'nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi.

"ZALİMANE, İNSANLIK DIŞI VE ONUR KIRICI MUAMELE"
Kendisine alanın şemaları ve gizli merkezin detayları sunulan eski insan hakları özel raportörü Francois Crépeau, ilgili merkezin göçmenlerin sığınma talebi haklarının ve Avrupa Birliği hukukunun "zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele" ile ihlal edildiğini temsil ettiğini vurguladı.

araştırma grubu Respond tarafından da söz konusu yargısız merkezin varlığının teyid edildiğinin altı çizilen haberde, ayrıca Yunan güçlerinin 'nde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sığınmacı botlarına tehlikeli bir şekilde şiddet ve tacizde bulunduğuna değinildi.

NYT, Yunan hükümetinin 'yalan haber' diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub'un sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyid ettiklerini kaydetti.

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