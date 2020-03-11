Son dakika: Pakistan'da savaş uçağı düştü
Son dakika haberine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın düştüğü bildirildi. Uçağın düşmesinin ardından can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağının başkent İslamabad'da düştüğü bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri sözcüsü, İslamabad'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" için yapılacak gösterilerin provası sırasında F-16 jetinin düştüğünü kaydetti.
Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Uçağın düşmesinin ardından can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
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