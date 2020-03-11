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Son dakika: Pakistan'da savaş uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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PAKİSTAN'DA SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Son dakika haberine göre 'ın başkenti İslamabad'da Pakistan 'ne ait bir uçağın düştüğü bildirildi. Uçağın düşmesinin ardından can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağının başkent İslamabad'da düştüğü bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Pakistan sözcüsü, İslamabad'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" için yapılacak gösterilerin provası sırasında F-16 jetinin düştüğünü kaydetti.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Uçağın düşmesinin ardından can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

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