Son dakika: Şili'deki Arturo Merino Benitez Havalimanı'da 15 milyon dolarlık soygun

Son dakika haberi: Güney Amerika ülkesi Şili'deki Arturo Merino Benitez Havalimanı'nın kargo bölümünden yaklaşık 15 milyon dolar çalındı. Şili'de 2014 yılında aynı havalimanında yapılan soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı.

Şili basınındaki habere göre, Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havalimanı 'nın kargo bölümüne bir kargo şirketinin logosunun bulunduğu araçla giren hırsızlar, buradan yaklaşık 15 milyon dolar çaldı.

İlk belirlemelere göre, yedi kişinin yaptığı silahlı soygun sırasında iki güvenlik görevlisi hafif yaralandı.



ZIRHLI KAMYONLA TRANSFER EDİLECEKTİ

Yetkililer, çalınan paranın soygundan birkaç saat önce yurt dışından havaalanına getirildiğini, zırhlı bir kamyonla transferinin yapılması için bekletildiğini söyledi.



DAHA ÖNCE DE SOYGUN YAPILMIŞTI

Şili'de 2014 yılında aynı havalimanında yapılan soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı.