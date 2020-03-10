10 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Şili'deki Arturo Merino Benitez Havalimanı'da 15 milyon dolarlık soygun

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020
ABONE OL
HAVALİMANINDA 15 MİLYON DOLARLIK SOYGUN!

Son dakika haberi: ülkesi 'deki 'nın kargo bölümünden yaklaşık 15 milyon dolar çalındı. Şili'de 2014 yılında aynı havalimanında yapılan soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı.

basınındaki habere göre, Santiago'daki 'nın kargo bölümüne bir kargo şirketinin logosunun bulunduğu araçla giren hırsızlar, buradan yaklaşık 15 milyon dolar çaldı.

İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALI

İlk belirlemelere göre, yedi kişinin yaptığı silahlı soygun sırasında iki güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

ZIRHLI KAMYONLA TRANSFER EDİLECEKTİ

Yetkililer, çalınan paranın soygundan birkaç saat önce yurt dışından havaalanına getirildiğini, zırhlı bir kamyonla transferinin yapılması için bekletildiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE SOYGUN YAPILMIŞTI

Şili'de 2014 yılında aynı havalimanında yapılan soygunda 10 milyon dolar çalınmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN