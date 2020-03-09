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Katar koronavirüsle mücadele için 14 ülkeden gelen yolculara giriş yasağı koydu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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14 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARA YASAK

Birçok ülke gibi Katar da salgınına önlemler almaya devam ediyor. Katar, 14 ülkeden gelen tüm yolcuların geçici olarak ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.

Katar, 14 ülkeden gelen tüm yolcuların geçici olarak ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu.

Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi.

Söz konusu ülkelerin Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Srilanka, Suriye ve Tayland olduğu kaydedildi.

Katar vatandaşlarına da zorunluluk olmadıkça bu ülkelere gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Katar Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son tespit edilen 3 koronavirüs vakasıyla ülkede salgına yakalanan kişi sayısının 15'e yükseldiği, söz konusu üç kişinin de ülkede yaşayan yabancılar olduğu ve aynı dairede yaşadıkları belirtilmişti.

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