Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye kararını açıkladı
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi için her türlü çaba göstereceğini duyurdu.
Berlin'de düzenlenen Almanya-Yunanistan Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi.
"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİM"
Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç mutabakatına dikkati çekerek, "AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim." açıklamasında bulundu.
Almanya Şansölsi Merkel, göç sorununda temele inmek gerektiğine vurgu yaparak, "Göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. AB-Türkiye anlaşmasının ana felsefesi buydu. 2015'ten beri bunu savunuyorum ve gelecekte de yapmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.
3'LÜ GÖRÜŞME YAPILACAK
Merkel, bu bağlamda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AB-Türkiye mülteci anlaşmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.
2015'te yaşanan göç krizine işaret eden Merkel, "2020, 2015 değil." diyerek, bu sorunun daha önce denenmiş yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.
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