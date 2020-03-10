Başkan Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini AB basını yazdı: Türkiye'nin dediğini yapmaktan başka çare yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel ziyareti Avrupa'da büyük etki yarattı. Kritik ziyareti Avrupa medyasının gündemi oldu. Başkan Erdoğan’ın sözlerinin, bazı AB liderleri için şantaj anlamına geldiğini belirten Euronews, “AB liderleri 2015’deki gibi bir krizden ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiğini de biliyorlar. Sonuçta Erdoğan'a ne istediğini vermekten başka seçenekleri olmayabilir.” İfadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'de bir araya gelerek, başta Yunanistan sınırında yaşanan mülteci krizi olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirdi.Yıllardır kapılarını Suriye'deki savaştan kaçan milyonlara açarak ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirmemesi üzerine sınır kapılarını açma kararı, görüşmenin öne çıkan konusu oldu.
ERDOĞAN AB'Yİ TEHDİT EDİYOR
Başkan Erdoğan'ın mülteci konusundaki kararlığı Avrupa medyasında da oldukça ses getirdi. AB medya organı Euronews, Avrupa Birliği'nin konu hakkındaki sorumsuzluğunu örtbas etmek için kışkırtıcı söylemlerde bulundu. Avrupa Birliği'nin, mülteci sorunu doğrultusunda yapılan anlaşmaya sadık kalarak vadedilen 6 milyon euronun çoğunu Türkiye'ye aktardığını iddia eden Euronews, Erdoğan'ın anlaşma şartlarının yerine getirildiğini kabul etmediği söyledi.
Mülteci krizi doğrultusunda AB'nin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Erdoğan'ın sözlerinin, AB için "tehdit" niteliğinde olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan'ın sözlerinin, bazı AB liderleri için şantaj anlamına geldiğini belirten Euronews, "AB liderleri 2015'deki gibi bir krizden ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiğini de biliyorlar. Sonuçta Erdoğan'a ne istediğini vermekten başka seçenekleri olmayabilir." İfadelerini kullandı.
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