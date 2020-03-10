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Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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LÜBNAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan vakaları artıyor. Son gelen habere göre 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan vakaları artıyor.

Son dakika haberine göre 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı 4 bini geçerken, son verilere göre 114 bin 400'den fazla kişi de enfekte oldu.

Dünya genelinde taburcu edilen hastaların sayısı ise 64 bin 120.

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