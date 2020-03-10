Lübnan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs vakaları artıyor. Son gelen habere göre Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs vakaları artıyor.



Son dakika haberine göre Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Koronavirüs nedeniyle dünya çapında ölü sayısı 4 bini geçerken, son verilere göre 114 bin 400'den fazla kişi de enfekte oldu.Dünya genelinde taburcu edilen hastaların sayısı ise 64 bin 120.