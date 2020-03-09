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İranlı Milletvekili Şehruz Berzeger: Ülkede Kovid-19 dışında menşei belli olmayan bir virüs daha var!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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İRAN'DA KORONAVİRÜS DIŞINDA BİR VİRÜS DAHA VAR!

Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi , ilk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede 'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Berzeger, Said Nemeki ve Meclis Başkanı 'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

"VİRÜS 25 YAŞINDAKİ BİR HEMŞİREYE DAHİ ACIMIYOR"

Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki koronavirüsün bir kısmı 'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor." dedi.

"İKİNCİ VİRÜS ABD'NİN İRAN'DA YAYDIĞI BİYO-TERÖRİZM VİRÜSÜ"

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil? Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, 'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı.

ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

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