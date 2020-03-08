Trump ve yardımcısına koronavirüs şoku!
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katıldığı Maryland eyaletinde düzenlenen bir toplantının katılımcılardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ortaya çıktı.
Toplantıyı düzenleyen Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin yaptığı açıklamada, Trump ve Pence'in de yer aldığı konferansa katılan bir kişide koronavirüsü çıktığı duyuruldu. Bu kişinin Trump ve Pence ile hiçbir etkileşimde bulunmadığını bildirildi.
Açıklamada ayrıca Trump yönetimin bu durumdan haberdar olduğu belirtildi.
Trump, Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı'na 29 Şubat'ta katılmıştı. (CPAC)
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada Trump ve Pence'in söz konusu katılımcı ile görüşmediği ve Trump ailesi ve Beyaz Saray için her türlü önlemin alındığını söyledi.
ABD'DE 30 EYALETTE KORONAVİRÜS VAKASI BİLDİRİLDİ
Öte yandan ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. ABD genelinde ise 30 eyalette görülen koronavirüs vakasının 400'ü geçtiği bildirildi. Acil durumun ilan edildiği New York'ta ise koronavirüs vakalarının sayısı 89'a çıktı. Washington D.C.'de de ilk koronavirüs vakası bildirildi.
Ayrıca California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde ise 21 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 100 binden fazla kişi etkilendi.
Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.
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