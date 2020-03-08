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Miçotakis'ten skandal açıklama! Türkiye'yi suçladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL AÇIKLAMA!

, yaptığı skandal açıklamada, ve () arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının "Türkiye yüzünden öldüğünü" ifade etti.

Avrupa'nın verdiği sözlerini tutmasının ardından göçmenlere Avrupa'nın kapılarını açtı. 'nin kararı sonrası panikleyen Atina yönetiminden ise yeni bir açıklama geldi.

Amerikan CNN International televizyonuna konuşan , Türkiye ve () arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının Türkiye yüzünden "öldüğünü" söyledi. Yunan Başbakan, "Suriye'de olanlar yüzünden Türkiye'nin anlaşmayı tamamen delmesi üzerine anlaşma öldü" ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Avrupa'n��n Türkiye'nin şantajlarına boyun eğmeyeceğini" ifade ederken "Krizi büyüten biz değiliz, sınırlarımızı koruyoruz" sözlerini sarf etti.

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