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Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.03.2020
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GÜNEY KIBRIS'TAN GERİLİMİ TIRMANDIRACAK KARAR!

Son dakika haberi... 'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine mülteciler Avrupa'ya açılan sınır kapılarına akın etti. Sınırdaki hareketliliği sürerken, Güney  sınırının korunmasına destek için, sınıra asker gönderme kararı alındığını duyurdu.

'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine mülteciler Avrupa'ya açılan sınır kapılarına akın etti. Sınırdaki hareketliliği sürerken, Güney , sınırının korunmasına destek için, sınıra asker gönderme kararı alındığını duyurdu.

'ÖNERİM KABUL EDİLDİ'

Anastasiadis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade ederken, "Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs'ın aynı zamanda Avrupa'nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için Güvenlik Birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi" dedi.

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