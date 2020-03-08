Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söz vermişti! O takipçisiyle buluştu
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kahve sözü verdiği takipçisiyle buluştu. Bakan Berat Albayrak'a eşi Esra Albayrak da eşlik etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kahve sözü verdiği takipçisiyle buluştu. Bakan Berat Albayrak'a eşi Esra Albayrak da eşlik etti.
Bakan Albayrak, takipçisinin paylaştığı fotoğrafı retweet ederek o buluşmayı duyurdu. Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rica ederiz. Bizim için çok güzel bir sohbet oldu. Biz sizleri tanımaktan çok mutlu olduk, çok keyif aldık. Çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
'ESRA İLE SİZE KAHVE SÖZÜMÜZ OLSUN'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir Twitter kullanıcısının 'Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine Twitter hesabından yanıt vermişti.
Bakan Albayrak paylaşımında, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullanmıştı.
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