Arap ülkelerinde koronavirüs artıyor
Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 85, Kuveyt'te 64, Lübnan'da 32, Cezayir'de 20, Katar'da 15'e yükseldi. Bahreyn'de koronavirüsü ile mücadele ulusal komitesi üyesi, Menaf el-Kahtani düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 7 bin 131 kişiye test yapıldığını, bunlardan 85'inin sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Bahreyn'de 85, Kuveyt'te 64, Lübnan'da 32, Cezayir'de 20, Katar'da 15'e yükseldi.
Bahreyn'de koronavirüsü ile mücadele ulusal komitesi üyesi, Menaf el-Kahtani düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 7 bin 131 kişiye test yapıldığını, bunlardan 85'inin sonuçlarının pozitif çıktığını belirtti.
Kahtani, tedavi altında bulunan 6 kişinin iyileştiğini ve taburcu edildiğini kaydetti.
Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta ara verilmişti.
KUVEYT'TE VAKALAR ARTTI
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan gelen bir Kuveyt vatandaşı ile Azerbeycan'dan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aktarmalı gelen bir yolcuda daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.
Sened ülkede salgına yakalananların sayısının son vakalarla 64'e çıktığını kaydetti.
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle Mısır, Filipinler, Suriye, Lübnan, Sri Lanka, Bangladeş ve Hindistan'a uçak seferlerini dün itibarıyla bir hafta süreyle durdurmuştu.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi adım atan Kuveyt, söz konusu virüs nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
LÜBNAN'DA SAYI ARTIYOR
Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 şüphesiyle 116 kişiye test yapıldığı, bunlardan 4'sünün sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 32'ye yükseldiği ifade edildi.
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.
CEZAYİR VE KATAR'I KORKU SARDI
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İspanya'da ikamet eden ve Cezayir'e gelen 1 kişide daha koronavirüs tespit edildiği kaydedildi.
Yeni vakayla ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 20'ye yükseldi.
Cezayir'de salgına yakalananlardan 17'si El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtildi.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını ve son vakalarla sayının 15'e çıktığını kaydetti.
Bakanlık, virüs tespit edilen 15 kişinin karantinaya alındığını ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti.
Katar'da 28 Mart'ta ilk Kovid-19 vakası tespiti yapılmış ve dün yapılan açıklamada 12'inci vakanın da kesinleştiği ilan edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Hafter başkent Trablus'a saldırdı
- İsrail, Mısır ile kara sınır kapısını kapattı
- Rusya'da koronavirüs sayısı arttı
- Afrin'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Rusya’ya şok! Havada kıstırıldı
- Koronavirüs Avrupa'yı sarıyor
- Miçotakis'ten skandal açıklama!
- Rusya’da alarm! Yeni tespitler yapıldı
- Komşuda şiddetli deprem!
- AB'den Başkan Erdoğan'ın Belçika ziyaretiyle ilgili açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)