03 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Libya'da Hafter'e bağlı milislerden Mitiga Havalimanı'na saldırı: 2 yolcu uçağı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
LİBYA'DA HAFTER'DEN SALDIRI: 2 YOLCU UÇAĞI...

dakika... 'da 'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki 'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.

'da 'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki 'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti.

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