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Son dakika: Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri: Cenevre'ye gitmeyeceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2020
LİBYA'DAN FLAŞ CENEVRE KARARI!

Son dakika haberine göre Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için 'ye gitmeyeceklerini söyledi.

Son dakika haberine göre Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için 'ye gitmeyeceklerini söyledi.

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