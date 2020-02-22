Son dakika: Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri: Cenevre'ye gitmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Son dakika haberine göre Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için Cenevre'ye gitmeyeceklerini söyledi.
Son dakika haberine göre Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için Cenevre'ye gitmeyeceklerini söyledi.
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