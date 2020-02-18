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BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame Trablus'daki limanın saldırıya uğradığını bildirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
BM TEMSİLCİSİ AÇIKLADI: TRABLUS'DAKİ LİMAN SALDIRIYA UĞRADI

Son dakika haberi... , Libya'nın başkenti Trablus'daki limanın roketli saldırıya uğradığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler () , Libya'nın başkenti Trablus'taki limanın roketli saldırıya uğradığını bildirdi.

Özel Temsilci Salame, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Salame, toplantıda isim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bugün başkent Trablus'taki limana saldırdığını söyledi.

Libya'daki çatışmazlık anlaşmasının "çok kırılgan" olduğu ve sık sık ihlal edildiği uyarısında bulunan Salame, "Hatta bugün bile Trablus limanına yeni bir saldırı yapıldı." dedi.

Saldırıya ilişkin detay paylaşmayan Salame, Cenevre'de (TSİ) 12.00'de başlayan askeri komite toplantılarının ikinci turunda Libya'da kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi için taraflar arasında konsensüs sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

Libya üzerine 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

Hafter destekli teröristlerden Trablus Limanı'na roketli saldırı! HAFTER DESTEKLİ TERÖRİSTLERDEN TRABLUS LİMANI'NA ROKETLİ SALDIRI!

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