Son dakika: Türkiye'nin göçmen kararı Avrupa'da deprem etkisi yarattı! Avusturya'dan "Türkiye ile anlaşın" çağrısı
İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye göçmenlere sınır kapılarını açtı. Bu karar Avrupa'da deprem etkisi yarattı. Konuya ilişki konuşan Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller Partisi lideri Wagner Kogler, Yunanistan sınırındaki düzensiz göçmen hareketliliğine ilişkin "Uzun ve orta vadede Avrupa Birliği (AB) olarak sorumluluk üstlenerek Türkiye’deki mültecilere yardım yapılması için mülteci anlaşmasının güvence altına alınıp uzatılması sağlanmalı." dedi.Yunanistan-Türkiye sınırındaki düzensiz göçmen hareketliliği, Avusturya'daki merkez sağ-Yeşiller koalisyon hükümetini harekete geçirdi. Başbakan Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Kogler ve İçişleri Bakanı Karl Nehammer, özel gündemle bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Kurz, bir hafta önce Yunanistan-Türkiye sınırında herhangi bir insani krizin yaşanmadığını belirterek bu durumun planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.
Kurz, Türkiye'nin baskılarına boyun eğilmeyeceğini ifade ederek Yunanistan'a Avusturya olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını, bu doğrultuda Yunan makamları ve AB yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.
"2015 TEKRARLANMAYACAK"
Yunanistan sınırının düzensiz göçmenler tarafından aşılması ihtimaline karşı Batı Balkan ülkeleriyle temas halinde olduklarını da belirten Kurz, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının Avusturya sınırlarını korumak için gerekli önlemleri hayata geçireceğini, 2015'te yaşanan sığınmacı krizinin bir daha tekrarlanmayacağını dile getirdi.
Yeşiller Partisinden Başbakan Yardımcısı Wagner Kogler de yaşanan durumun tek boyutlu değil, üç boyutlu olduğunu, konunun Türkiye-Yunanistan sınırı, Türkiye'deki göçmenler ve Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"TÜRKİYE İLE ANLAŞMA UZATILMALI"
Kogler, son gelişmelerde Türkiye'nin tutumuna tepki göstermenin yanında bu durumun bir tür yardım talebi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun ve orta vadede Avrupa Birliği (AB) olarak sorumluluk üstlenerek Türkiye'deki mültecilere yardım yapılması için mülteci anlaşmasının güvence altına alınıp uzatılması sağlanmalı. Şu an 3,5 milyonun üzerinde mülteci var. Kötü bir senaryoda bu sayının artması söz konusu. Orada (Türkiye'de) kısmen de olsa sosyal güvence, eğitim ve iş imkanı bulunuyor, bunlar kendiliğinden olmuyor."
Yeşiller Partisi olarak Türkiye'deki mültecilerin durumunun stabil hale gelmesini istediklerini belirten Kogler, İdlib'de yaşanan gelişmelere de değinerek "Özellikle Türkiye-Suriye sınırındaki İdlib'de büyük bir insani trajedi yaşanıyor." ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Kogler ayrıca İdlib'de yaşanan insani dram için Avusturya'nın Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla yardım yapacağını da ifade etti.
"KADIN VE ÇOCUKLARI ALAMAYIZ KOALİSYON ANLAŞMASINA AYKIRI"
Öte yandan konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansı APA'ya açıklamalarda da bulunan Kogler, Yunanistan sınırındaki mültecilere yönelik insani koşulların oluşturulmasının önem arz ettiğinin altını çizerek "Eğer bu başarılamazsa, (Yeşiller olarak) kadın ve çocukların (Avusturya'ya) alınmasından yanayız." şeklinde konuştu
Bu açıklamaya tepki gösteren İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise iki parti arasında yapılan koalisyon anlaşmasında, daha fazla mülteci alınmayacağının açık bir şekilde belirtildiğini anımsatarak "Kadın ve çocukların Avusturya'ya getirilmesi hususunda bir uzlaşı yok." dedi.
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