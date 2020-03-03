03 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Türkiye'nin göçmen kararı Avrupa'da deprem etkisi yarattı! Avusturya'dan "Türkiye ile anlaşın" çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
FLAŞ AÇIKLAMA! TÜRKİYE İLE ANLAŞIN ÇAĞRISI

'deki kalleş saldırı sonrası göçmenlere sınır kapılarını açtı. Bu karar Avrupa'da deprem etkisi yarattı. Konuya ilişki konuşan Başbakan Yardımcısı ve lideri , sınırındaki düzensiz hareketliliğine ilişkin "Uzun ve orta vadede () olarak sorumluluk üstlenerek Türkiye’deki mültecilere yardım yapılması için anlaşmasının güvence altına alınıp uzatılması sağlanmalı." dedi.

- sınırındaki düzensiz hareketliliği, 'daki merkez sağ-Yeşiller koalisyon hükümetini harekete geçirdi. Başbakan , Başbakan Yardımcısı Kogler ve İçişleri Bakanı , özel gündemle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Kurz, bir hafta önce Yunanistan-Türkiye sınırında herhangi bir insani krizin yaşanmadığını belirterek bu durumun planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.

Kurz, Türkiye'nin baskılarına boyun eğilmeyeceğini ifade ederek Yunanistan'a Avusturya olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarını, bu doğrultuda Yunan makamları ve yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

"2015 TEKRARLANMAYACAK"

Yunanistan sınırının düzensiz göçmenler tarafından aşılması ihtimaline karşı Batı Balkan ülkeleriyle temas halinde olduklarını da belirten Kurz, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının Avusturya sınırlarını korumak için gerekli önlemleri hayata geçireceğini, 2015'te yaşanan sığınmacı krizinin bir daha tekrarlanmayacağını dile getirdi.

Yeşiller Partisinden Başbakan Yardımcısı de yaşanan durumun tek boyutlu değil, üç boyutlu olduğunu, konunun Türkiye-Yunanistan sınırı, Türkiye'deki göçmenler ve Suriye'nin kentinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMA UZATILMALI"

Kogler, son gelişmelerde Türkiye'nin tutumuna tepki göstermenin yanında bu durumun bir tür yardım talebi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun ve orta vadede (AB) olarak sorumluluk üstlenerek Türkiye'deki mültecilere yardım yapılması için anlaşmasının güvence altına alınıp uzatılması sağlanmalı. Şu an 3,5 milyonun üzerinde mülteci var. Kötü bir senaryoda bu sayının artması söz konusu. Orada (Türkiye'de) kısmen de olsa sosyal güvence, eğitim ve iş imkanı bulunuyor, bunlar kendiliğinden olmuyor."

olarak Türkiye'deki mültecilerin durumunun stabil hale gelmesini istediklerini belirten Kogler, İdlib'de yaşanan gelişmelere de değinerek "Özellikle Türkiye-Suriye sınırındaki İdlib'de büyük bir insani trajedi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Kogler ayrıca İdlib'de yaşanan insani dram için Avusturya'nın Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla yardım yapacağını da ifade etti.

"KADIN VE ÇOCUKLARI ALAMAYIZ KOALİSYON ANLAŞMASINA AYKIRI"

Öte yandan konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansı APA'ya açıklamalarda da bulunan Kogler, Yunanistan sınırındaki mültecilere yönelik insani koşulların oluşturulmasının önem arz ettiğinin altını çizerek "Eğer bu başarılamazsa, (Yeşiller olarak) kadın ve çocukların (Avusturya'ya) alınmasından yanayız." şeklinde konuştu

Bu açıklamaya tepki gösteren İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise iki parti arasında yapılan koalisyon anlaşmasında, daha fazla mülteci alınmayacağının açık bir şekilde belirtildiğini anımsatarak "Kadın ve çocukların Avusturya'ya getirilmesi hususunda bir uzlaşı yok." dedi.

Avrupa'da mülteci korkusu! Tel çitleri keserek Yunanistan'a ulaştılar AVRUPA'DA MÜLTECİ KORKUSU! TEL ÇİTLERİ KESEREK YUNANİSTAN'A ULAŞTILAR
Avrupa basınından mülteci itirafı: Erdoğan defalarca uyarmıştı AVRUPA BASININDAN MÜLTECİ İTİRAFI: ERDOĞAN DEFALARCA UYARMIŞTI
CHP'nin mülteci çelişkisi 'bu kadar da olmaz' dedirtiyor! CHP'NİN MÜLTECİ ÇELİŞKİSİ 'BU KADAR DA OLMAZ' DEDİRTİYOR!
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Avrupa'ya flaş mülteci tepkisi SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN AVRUPA'YA FLAŞ "MÜLTECİ" TEPKİSİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN