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Son dakika: Libya siyasi görüşmeleri ilk turu Çarşamba günü başlayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2020
LİBYA GÖRÜŞMELERİNİN İLK GÜNÜ BELLİ OLDU

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler, siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

Detaylar gelecek...

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