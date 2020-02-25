Son dakika: Libya siyasi görüşmeleri ilk turu Çarşamba günü başlayacak
Giriş Tarihi: 25.02.2020
Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.
Detaylar gelecek...
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