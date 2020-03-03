Son dakika: ABD’den Türkiye’ye "mühimmat desteği" açıklaması
Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye’ye İdlib’de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz” dedi. Bu açıklama sonrası sınırda basın açıklaması yapan ABD heyeti, "Esad rejimi artık varlığını sürdüremez." ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye İdlib'de mühimmat desteği sağlamak istiyoruz" mesajını verdi.
Bu açıklama sonrası ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Hatay'da basın karşısına geçti.
KELLY CRAFT'IN AÇIKLAMALARI: "ESAD REJİMİ ARTIK VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"
Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik. Güvenlik konseyine döndüğüm zaman şunun altını çizeceğim sınırların açık tutulması gerekiyor. Diyaloğa başlanması gerekiyor. Temmuz ayı öncesinde bu geçişler sağlanmalı ve insani yardımı da sınırların açık tutulmasıyla sağlanması gerekiyor. Önemli olan bu iki sınır kapısından geçişlerin sürdürülebilmesi. Mevcut sınır kapılarını açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.
JAMES JEFFREY'NİN AÇIKLAMALARI: "DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Şu tepelerin üzerinde Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor. Barışçıl ve siyasi bir çözüm için mücadele ediyorlar. Türkiye NATO'dan yardım ve destek istedi. Bizden destek istedi. NATO müttefiki olarak istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Biz ve NATO müttefikleri destek olmak için çalışıyoruz.
BAKAN AKAR, JEFFREY VE SATTERFIELD'İ KABUL ETMİŞTİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.
Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
CRAFT VE JEFFREY SURİYE SINIRINDA
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına gitti.
Fotoğrafta sağda Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
Esed rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bulundu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft (ortada)
Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi. Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.
Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile "Suriye'ye Hoş Geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.
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