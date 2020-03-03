Katil Esad'ın yeğeni Ribal Rifat isyan bayrağını açtı! "Türkiye'nin operasyonları sonrası..."

Katil Esad rejiminin İdlib'de 34 askerimizi şehit etmesinin ardından yapılan operasyonlarda kanlı büyük darbe indirildi. Onlarca tankı ve milisini kaybeden rejim sarsıntıya girdi. Türkiye'nin nokta atışı operasyonları Esad'ı destekleyenler tarafından rejimin eleştirilmesine sebep oluşturdu. Son olarak Esad'ın kuzeni Ribal Rifat, taht kavgası için isyan fişeğini ateşledi. Rifat, bir lidere ihtiyaçlarının olduğunu açıkladı.

Katil Esad'in kuzeni Ribal Rifat Esad'in katıldığı bir programda Suriye rejiminin yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Esad'e karşı kuzenin başlattığı isyanı gazeteci Faysal Kasım duyurdu.

"YENİ BİR LİDERE İHTİYAÇ VAR"

Kasım yaptıpı paylaşımda, Esad'in kuzeni Rifat Esad'in "Suriye'nin terörle mücadele edecek, düşmanı bozguna uğratıp zafer ve güvenlik sağlayacak bir lidere ihtiyacı var" dediğini aktardı.





Türkiye, 27 Şubat'ta başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı kararlıklıkla devam ettiriyor. Faysal Kasım'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaja çok sayıda destek yorumu geldiği görüldü. Şam'da gücünü günden güne kaybeden Esad'e karşı Şam'da yükselen tepkilerin yeni bir boyut kazanacağı bir süredir konuşuluyor.